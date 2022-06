Prehliadaný „hnedý detail“ Matovičovho balíčka. Kto je pripravený zaň zahlasovať?

Najohrozenejšie deti sa štát chystá trestať.

Autorka je poradkyňa prezidentky

„Deťom z prídavkov zabezpečujeme jedlo, hygienické potreby, ošatenie, niektorým cestovné alebo internát,“ vysvetlila mi sociálna pracovníčka s 20-ročnou praxou v jednom z najchudobnejších regiónov Slovenska, ako funguje tzv. inštitút osobitného príjemcu.

To znamená situáciu, keď sa detské prídavky či iné dávky namiesto rodičom vyplácajú obecnému úradu, ktorý je povinný ich využiť na ich zamýšľaný účel. Osobitný príjemca by mal spolu so sociálnym pracovníkom pomôcť, ak je v rodine problém často v dôsledku chudoby a prejavuje sa napríklad slabou dochádzkou detí do školy.

Podľa rodinného balíčka sa k 1. 1. 2023 budú detské prídavky automaticky znižovať o polovicu počas určenia osobitného príjemcu pre neospravedlnenú účasť detí na vyučovaní. Kým štát bude na všetky ostatné deti prispievať na prídavkoch sumou 40 eur, na tieto deti, kde, paradoxne, štát sám preberá zodpovednosť za to, aby prídavky plnili svoj účel, prispeje len dvadsiatimi eurami. Teda približne o päť eur menej ako dnes.