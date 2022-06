Protiústavný sudca Fico znova v akcii (komentár)

Načo toľko zbytočných klamstiev o predčasných voľbách?

Keď tu o adeptovi na predsedu Ústavného súdu, istom Robertovi Ficovi zaznelo, že profilom vyhovuje kritériám iba ak na protiústavného sudcu, ani sme nevedeli, koľkokrát sa toto hodnotenie bude ešte hodiť.

Nevedno, či z politickej zlomyseľnosti, alebo úprimnej a odvážnej nevzdelanosti, možná je aj kombinácia, ale aj pri obhajobe svojho referenda preukazuje pozoruhodnú schopnosť trepať od buka do buka očividné nezmysly.

On i my vieme, že referendum k predčasným voľbám nepovedie a slúži mu len na udržiavanie politickej teploty, ale veď aj to sa dá robiť bez zbytočných klamstiev. Nuž, tak mu podajme pomocnú ruku v podobe stručného úvodu do porovnávacieho štátneho práva v segmente referend a predčasných volieb.