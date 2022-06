Ako minister financií prispel do teórie fašizmu (komentár)

Narobil neporiadok aj v pojmoch.

Kadejaký akademik s vlastnou diplomovkou sa už venoval teórii fašizmu, ale v poslednom čase sa o originálny príspevok k bádaniu snaží slovenský minister financií.

V ústrety avizovanému prelamovaniu prezidentkinho veta vysvetlil, že v parlamente máme poslancov, ktorých niektorí nazývajú fašistami.

Nie je teda podstatné, že v prípade konkrétnych poslancov máme pomerne dobre zmapovaný prekryv s ultrapravicovou scénou a že pri niektorých máme dokonca právoplatný rozsudok, dôležité je, že on, Matovič, ich tak nazývať nebude.

Vo vlastnom hnutí sa mu poslanci mrvia, že aspoň ísť proti vetu s fašistami by sa nemuselo, lebo je to jasný coming out spolupráce s nimi.

Lenže on, Matovič, je chytrejší, a tak tých, čo sú fašisti, odmietol nazývať fašistami. No zároveň, lebo svet je zložitý a ľudia myšlienku neudržia, ponúkol vysvetlenie pre tých, čo sa zdráhajú hlasovať, že ak tak neurobia, vlastne budú v tábore s fašistami protirodinnými.