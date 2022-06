Ľud, ktorý napísal štyri milióny udaní (píše Petra Procházková)

Autorka je redaktorka českého Deníka N



Irina Genová je učiteľka angličtiny na športovej škole v Penze, polmiliónovom meste päťstopäťdesiat kilometrov od Moskvy. Vlastne, bola učiteľkou...

Žiaci z ôsmej bé sa dožadovali vysvetlenia, prečo zrazu nemôžu na súťaže do Európy, konkrétne do Českej republiky. Ukrajina ich nezaujíma, nikomu nič neurobili, tak prečo by ich mali nejakí európski politici trestať?

„Kým sa Rusko nenaučí správať civilizovane, bude to pokračovať,“ odpovedala im angličtinárka. Keď na ňu neveriacky pozerali, pripomenula im, že ich krajina práve bombarduje ukrajinské mestá a že ruská armáda chcela zvrhnúť prezidenta suverénneho susedného štátu.

„My predsa tieto podrobnosti nepoznáme,“ ohradili sa žiaci. Učiteľka sa rozvášni a chrlí ďalšie informácie. O okupovanom Kryme aj proruskými separatistami zostrelenom malajzijskom boeingu.

Žiaci krútia hlavami. Vraj o tom nikdy nepočuli. Irina Genová si povzdychne a z tónu jej hlasu je zrejmé, že ju trochu naštvali. Okríkne ich, aby sa nesmiali, čím nahnevá ona ich. V tej chvíli netuší, s kým má do činenia.

Deti, ktoré sú od rána do večera na počítači a vedia si nájsť hocičo, nie sú schopné pochopiť, kde žijú? Veď už majú pätnásť! Poučila ich: „V Rusku je totalita, viete?“

O totalitnom režime vraj tiež netušili. Nechápali, prečo im ich obľúbená učiteľka tvrdí, že v Rusku je každý iný ako oficiálny názor považovaný za trestný čin a stíhaný. Deti a ich rodičia žiadne „iné“ názory nemajú, tak čoho sa báť?

Nakoniec im Irina trochu ľahkovážne oznámila, že aj jej za túto „prednášku“ hrozí pätnásť rokov v trestaneckej kolónii. „Sme Severná Kórea. Sme krajina – vyvrheľ,“ uzavrie diskusiu.

Návrat stalinských čias

Deti si učiteľku nahrali na mobilný telefón. Síce nevedia, že ich krajina napadla Ukrajinu, ale moderné technológie nepriateľského Západu ovládajú dokonale. Nahrávku odniesli rovno na políciu.

Ďalší deň prišli po Irinu tajní z FSB. Pri výsluchu uznala, že urazila ruskú armádu. Hrozí jej pokuta a desať rokov väzenia.

Irina Genová nie je jedinou obeťou novej vlny udavačstva. Ľudia chodia na políciu s fotografiami ukrajinskej zástavy na okne susedov alebo s oznámením, že v trolejbuse nejaká pani žiadala odstrániť z vozidla Z, symbolizujúce ruské ťaženie na Ukrajine.