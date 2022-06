Matovič potrebuje nový bager (komentár)

Niektorí poslanci našli kúsok dôstojnosti.

Nebudeme mať čitateľovi za zlé, ak mu aktuálna domáca politicko-názorová tvorba pripomína vtip o sovietskej pracovníčke závodu na výrobu šijacích strojov. Tak ako Nadežde Ivanovne zo súčiastok vždy vyjde automat Kalašnikova, nám zasa po zvážení všetkých nuáns večne vychádza, že sa treba zbaviť Igora Matoviča. Zvlášť ak to nie je také ťažké.

Samozrejme, odloženie hlasovania o vetovanom „prorodinnom balíčku“ je najmä dobrou správou, ako všetko, čo trochu spomalí alebo za ideálnych okolností rovno zahatá bagrovú politiku ministra financií. Tiež dáva nádej, že aj v klube OĽaNO sa nájde svojprávna osobnosť. No v druhom rade svedčí o tom, že aj keď Matovičovi práve nejde karta, aspoň nás môže potrestať.

Za trochu normálnych okolností by bolo riešenie opletačiek s balíčkom pomerne jednoduché: koalícia by ústavnou väčšinou vyhovela námietke prezidentky, schválila by zvýšenie rodinných prídavkov od júla a o všetkom ďalšom by sa otvorila normálna debata.