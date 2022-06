Od prvej celosvetovej konferencie o životnom prostredí prešlo pol storočia

Okrúhle výročia sú podnet na rekapituláciu a (seba)reflexiu

Autor je aktívny účastník summitov OSN, pracuje v ÚM STU

Každý rok, ktorý sa končí dvojkou, je rokom celého radu okrúhlych výročí, ktoré sa týkajú životného prostredia či smerovania k udržateľnejšej budúcnosti. A začiatok júna je na takéto výročia obzvlášť bohatý. Okrem toho, že nám tieto výročia pripomínajú, ako rýchlo beží čas, je dôležité najmä to, že nás inšpirujú či dokonca nútia rekapitulovať, prípadne si aj spytovať svedomie.

Jubilujúce globálne summity

V týchto dňoch uplynulo 50 rokov od Konferencie OSN o životnom prostredí človeka v Štokholme. Išlo o prvé celosvetové stretnutie svojho druhu. Možno to konštatovať napriek tomu, že účasť na ňom z politických dôvodov odmietli krajiny vtedajšieho sovietskeho bloku.

Pre demokratický svet však práve táto konferencia predstavovala bod zlomu a začiatok systematickej tvorby zákonov a inštitúcií na ochranu životného prostredia vrátane vzniku Environmentálneho programu OSN – UNEP. Pre východný blok sa zasa začala éra zaostávania v tejto oblasti.

V povedomí širokej verejnosti štokholmská konferencia OSN pretrváva aj preto, lebo deň jej začiatku (5. jún) si každoročne pripomíname ako Svetový deň životného prostredia. Presne o dve desaťročia neskôr sa uskutočnila Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro, pre svoje zameranie a význam nazývaná aj Summit Zeme.

Išlo o optimistické až euforické obdobie po páde železnej opony, čo spolu s atraktivitou miesta konania a kvalitnou niekoľkoročnou prípravou prilákalo do Ria najviac hláv štátov i globálnych celebrít spomedzi všetkých dovtedajších podujatí v histórii ľudstva. Pripomeňme si, že delegáti na Summite Zeme prijali päť základných dokumentov, z čoho najdôležitejšie sú dva, ktoré by mali byť medzinárodnoprávne záväzné: Rámcový dohovor o zmene klímy a Dohovor o biodiverzite.

Deklarácia z Ria de Janeira obsahuje 27 základných princípov smerovania k udržateľnejšej budúcnosti. Agenda 21 predstavuje čosi ako „kuchárku“ alebo návod, ako tieto princípy uplatňovať v praxi.

A napokon to bol právne nezáväzný dokument o ochrane a udržateľnom využívaní všetkých typov lesov. Summit Zeme predstavuje de facto začiatok procesov vo sfére globálnej pozornosti venovanej klíme a biodiverzite. Paralelné Global Forum v legendárnom Flamengo parku bolo najväčším stretnutím zástupcov občianskej spoločnosti.

Vedúcim československej delegácie v Riu bol Josef Vavroušek a viceprezidentom prípravného výboru známy český environmentalista, vedec a politik, profesor Bedřich Moldan. V Riu 1992 nebolo ťažké byť hrdý na svoju vlasť.

V tomto roku si pripomíname aj 25 rokov od prijatia Kjótskeho protokolu k rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy, ktorý prijali delegáti Summitu Zeme v Riu, 20 rokov od Konferencie OSN o udržateľnom rozvoji v Johannesburgu, ktorý sa okrem iného venoval podrobnému vyhodnoteniu „strát a nálezov“ za dekádu od Summitu Zeme, prijal dva základné dokumenty na zlepšenie implementácie záväzkov v oblasti smerovania k udržateľnejšej budúcnosti a dôraz položil na aktivity mimovládnej sféry a dobrovoľné iniciatívy. Viceprezidentom summitu, zodpovedným za túto časť agendy, bol český geograf, environmentalista a diplomat Jan Kára.

Celý summit však utrpel tým, že jeho príprava i propagácia sa ocitli v tieni útoku na dvojičky a vojny proti terorizmu. Dvadsať rokov po Summite Zeme – teda pred desaťročím – sa uskutočnila Konferencia OSN Rio+20, ktorá okrem iného položila dôraz na obehovú ekonomiku (v angl. circular economy).

Iné okrúhle výročia

Navyše v tomto roku uplynie polstoročie aj od 1. správy Rímskeho klubu Medze rastu (Limits to Growth), autormi ktorej boli manželia Meadowsovci, Randers a kolektív. Po prvý raz tu bol použitý špeciálny matematicko-štatistický prognostický model s dôrazom na prognózu vývoja piatich kľúčových ukazovateľov, ktoré determinujú našu budúcnosť. Vznikla tak varovná prognóza, z ktorej sa rýchlo stal veľmi často citovaný, obdivovaný i zatracovaný bestseller.

Nemali by sme zabúdať ani na to, že pred tridsiatimi rokmi bol za prezidenta USA zvolený Bill Clinton, ktorý si za viceprezidenta vybral environmentálneho politika Ala Gora a vytvoril si veľmi kvalitný Poradný zbor pre udržateľný rozvoj. No aby sme nezostali len pri výročiach s pozitívnou konotáciou, v tomto roku uplynulo aj päť rokov odvtedy, ako sa funkcie amerického prezidenta ujal antienvironmentalista Donald Trump.