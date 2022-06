V USA sa blížia novembrové voľby

Zahraničnej politiky sa dotknú len do miery jej ovplyvňovania domáceho diania.

Autor je výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory na Slovensku

Niet nad osobný kontakt. Autor textu preto po dlhšej pandémiou vynútenej pauze rád využil osobnú vstupenku do epicentra americkej politiky. Každoročne mu ju poskytuje členstvo organizácie, ktorú na Slovensku zastupuje, v európskej sieti Amerických obchodných komôr a partnerský vzťah s US Chamber of Commerce.

Obraz mocenského postavenia poslednej menovanej inštitúcie vo washingtonských štruktúrach najlepšie ilustruje jej sídlo vo vlastnej takmer storočnej impozantnej budove umiestnenej priamo oproti Bielemu domu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Séria pracovných stretnutí s predstaviteľmi americkej exekutívnej a zákonodarnej moci aj so zástupcami biznisu a akadémie vždy nesie prísľub hodnotnej príležitosti na lepšie pochopenie nálad, aktuálnych priorít a možných scenárov ďalšieho vývoja udalostí, ktoré priamo či nepriamo ovplyvnia aj život našinca.

Apropo, nie všetko, čo zaznie z úst inak dobre vzdelaných vyššie postavených úradníkov, vyžaduje hlbšiu analýzu.