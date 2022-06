V zahraničí Rusko odsudzujeme, doma však nie

Vojna ich očami – Thajsko.

Narača Patanasofon je novinárka z Thajska. Píše pre nezávislý webový portál vydávaný v angličtine Thai Enquirer.

Aby ste chápali, ako Thajčania vnímajú ruskú agresiu na Ukrajine, musíte porozumieť našej nedávnej histórii. Súčasný premiér Prajutch Čan-Oča sa k moci dostal prevratom, keď zvrhol riadne zvolenú vládu prvej ženskej premiérky Jinglak Šinavatrovej.

Keby teraz ten istý predseda vlády ruskú agresiu odsúdil, upriamil by pozornosť na vlastné pochybné prevzatie moci. Predsa len, násilný prevrat je akt diktatúry a ako taký je neprijateľný. Preto, keby sa dnes postavil proti Rusku, mohol by si uškodiť.

Ľudia by sa mohli začať pýtať na jeho činy, čo by mohlo vyústiť do občianskych protestov. Potreba neupozorňovať na vlastné konanie však zároveň môže viesť k hľadaniu spojenectiev s podobne zmýšľajúcimi krajinami, najmä s tými, ktorým imponuje komunizmus.

Niekde medzi

Aj preto pri debate o ruskej vojne proti Ukrajine predseda vlády opakuje, že Thajsko má zostať neutrálne a na medzinárodnej scéne má stáť niekde medzi.

O to prekvapivejšie bolo, keď sa naše kráľovstvo v marci pripojilo k 140 krajinám sveta, ktoré v OSN odsúdili ruský útok a žiadali stiahnutie ruskej armády z Ukrajiny. Akoby sme niečo iné hovorili smerom von, k medzinárodnému spoločenstvu, a niečo iné doma pre vlastné publikum.