Verdikt o členstve Ukrajiny sa blíži.

Keď z Poľska vyšiel vlak so štátnikmi – Poliaci, Slovinec a Čech –, ruský exprezident Medvedev sa podujal v rozsiahlej eseji Poliakom vysvetliť ich históriu a Zelenskému odkázať, že nemá planým sľubom Európanov veriť.

Pri štvrtkovej posádke do Kyjeva – Macron, Scholz, Draghi – zvolil Medvedev len krátke odfrknutie na sociálnej sieti. V ňom však stihol odkázať to isté – že Európania prídu a odídu, Ukrajinci sa na to nemajú spoliehať. A k mieru ich to nepriblíži.

Kremeľ je v tomto odkaze pomerne vytrvalý a nezvyčajne konzistentný: Gejrópu fascinácia zlatými cibuľami Kyjeva prejde, potom dotlčená Ukrajina prilezie domov. (Metaforu násilnej domácnosti sme si požičali priamo od obyvateľa bunkra.)

Budúci týždeň sa lídri členských štátov zídu v Bruseli, aby z nich vypadla odpoveď ohľadom rozšírenia o Ukrajinu. Nejaká forma členstva znamená povzbudenie pre Zelenského, zamietnutie poteší Putina. Medzi tým je ešte škála možností, Scholz aj Macron priestor isto využijú (Draghi sa javí ako stúpenec členstva).