Práve pani Matovičová sa nemusí vyjadrovať ku všetkému

Pre pani ministrovú je akceptovanie trans ľudí horšie ako vojna.

Autorka je režisérka

V uplynulom týždni nás manželka ministra financií oblažila rozhovorom v týždenníku Šarm. Prezradila nám, že ju manželova prítomnosť upokojuje a vníma ho ako rytiera. Už tento stručný portrét nám stačí, aby sme pochopili, že sa s ňou chápať nebudeme.

Náš portrét Igora Matoviča nemá nič spoločné s portrétom, aký kreslí jeho žena. Moja nebohá svokra zvykla hovoriť, aký išiel, takú našiel. Po aplikovaní tejto optiky už azda chápeme každé jedno slovo pani ministrovej.

Odvoláva sa na pravidlo komunikovať problém medzi štyrmi očami, ale to je presne to, čo jej manžel nikdy, naozaj nikdy nerobí. Ku kauze vedkyne Baťovej sa vyjadruje spôsobom, ktorý nemá úroveň, a podobnú rétoriku by sme azda akceptovali iba u pavlačových tetiek so základným vzdelaním.