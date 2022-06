Niekto tu prenasleduje politikov, hotová katastrofa (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Vladimír Mečiar by chápal, o čom je reč. Keby na jeho názore ešte niekomu záležalo, absolútne by vedel, aký to je pocit.

V novembri 1990 sa totiž nezúčastnil na zhromaždení pri príležitosti návštevy amerického prezidenta Georgea Busha, lebo dostal správu, že naňho niekto chce spáchať atentát.

V októbri 1992 dostala polícia počas Mečiarovej návštevy v Nemecku varovanie, že sa chystá pokus o jeho zavraždenie.

V septembri 1995 na mítingu HZDS v Bratislave vyhlásil, že polícia zadržala človeka, ktorý ho chcel zlikvidovať.

V októbri 1997 na mítingu HZDS na Pasienkoch vyhlásil, že sa konala porada KDH, kde Vladimír Palko navrhol jeho zavraždenie.

No a napokon, v januári 1998, Úrad vlády oznámil, že dostal telegram, podľa ktorého sa atentát na otca vlasti mal uskutočniť do 25. februára toho istého roku.

Päť pokusov a to sú len tie, o ktorých vieme, lebo nám o nich sám Vladimír Mečiar povedal, aby ukázal, aký je geniálny a ako ho chcú odstrániť (lebo je geniálny). Päť pokusov a nič, vôbec nič.

Obyčajné bábovky

Pravda, dnes už sú iné časy. Politici netvrdia, že ich chce niekto zavraždiť. Vymäkli nám, pche, bábovky. Už ani tie hrozby nie sú ako kedysi. Dnes stačí s dotyčným politikom nesúhlasiť a hneď je obeťou prenasledovania.