Krúžkovné a lekcia z podvodníckych praktík

Nielen objem peňazí, aj spôsob, akým sa prerozdeľujú, hrá rolu.

Autorka je sociálna poradkyňa a analytička

Monika Kavecká poskytla v nedeľnej relácii TA3 návod, ako zvýšiť príjmy (pozor, nie platy) učiteľov. Jednoducho. Cez krúžkovné.

Vlastne som si to hovorila, už keď som ten návrh zákona čítala: „Keď im to prejde, tak celé to krúžkovné môžu vybagrovať školy – jednoducho zmenia družiny na krúžky“. A dobre tak. Bude im to (tým poslancom a poslankyniam) patriť za to, že nevedia rozdeliť rozpočet podľa starosvetského postupu na „nutné – potrebné – príjemné“, presne v tomto poradí.

No neodvážila som sa to povedať nahlas.

Také to myšičkovanie medzi paragrafmi a návody na ohýbanie pravidiel, to: „nikto si to nevšimne a ešte je to aj legálne“, sú totiž ošemetná vec.

Nielen preto, že je to balans na hrane zákona.

Ale preto, že (dúfajme) dobre mienenú predstavu – v tomto prípade, aby deti viac športovali, aby viac hrali divadlo alebo sa venovali folklóru či ekológii – môžu skrútiť tak, že papierovo síce bude všetko „v poriadku“ a v skutočnosti bude všetko „ako predtým“. Len sa to inak nazve.

Proste, podvodnícke praktiky.