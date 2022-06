Štátne IT sa zobudilo a aspoň začína opravovať základy

Remišová sa našťastie nezľakla trápneho projektu.

Varovanie pre citlivejšie povahy. V nasledovnom texte budeme opatrne chváliť štátne IT.

Aby sme to vôbec mohli robiť, nateraz odsuňme nabok debatu o vývojovom procese a výkone za peniaze. Pri tej by sme sa takmer isto vrátili ku kritike a bola by to premárnená príležitosť pochváliť záblesk zdravého rozumu.

Samotná aplikácia Slovensko v mobile, ktorú ukázal tím pod Veronikou Remišovou, nie je technologický ani používateľský zázrak a ani za noc nezmení vzťah ľudí v krajine k štátnemu IT.

V skutočnosti ukázali (zatiaľ používateľsky nedokončený) základný stavebný blok, na ktorom malo štátne IT stavať už desiatky rokov.

Pri jeho predstavení sme však mohli badať náznaky správneho uvažovania. Štát dlhodobo sľubuje ľuďom IT ekvivalent Ficovej diaľnice do Košíc v roku 2010, kompletne spolu s tým, že politici vymýšľajúci tie projekty a sľuby ani netušili, koľko tunelov bolo na trase treba dokončiť. Pravdepodobne preto, že ich v IT zaujímali tunely iné.