Ukrajina nás predbehla a odhryzla si z jablka džendžeru (komentár)

Pri domácom násilí sú len dve cesty.

Zatiaľ čo Slovensko pomaly zabúda, že Istanbulský dohovor vôbec existuje, Ukrajina sa za ním ženie cvalom.

Prezident Volodymyr Zelenskyj 18. júna predložil do parlamentu návrh zákona, aby ratifikovali Istanbulský dohovor – Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. A 20. júna parlament povedal sladké áno.

Článok pokračuje pod video reklamou

Predtým si Ukrajina prešla podobným vývojom ako my – po podpise v roku 2011 zasiahli konzervatívne a náboženské kruhy, vyrukovali s jablkom džendžeru a bolo hotovo.

Nie je to tým, že by Ukrajinci náhle pochopili, čo predtým nevedeli: aké svinstvo je domáce násilie. Hoci im je nad slnko jasné, že Rusko je civilizačne úplne inde, ako oni stoja a najmä chcú stáť, ratifikovať dohovor znamená strategicky signál, že chcú patriť do európskych štruktúr.

Pri domácom násilí sú len dve možné a dokonale protismerné cesty: ruská a európska.