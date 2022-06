Liberáli dostávajú po papuli a SaS je pri tom (komentár)

SaS si musí vybrať, či na sebe nechá rúbať drevo.

Ide to rýchlo. Po prelomení prezidentkinho veta probankrotového balíčka sa medzi prvými reakciami opakovalo konštatovanie o zrodení paralelnej hnedej koalície. No a kým sa stihli ozvať výhrady, že s takými vyhláseniami treba narábať opatrne, už sa táto koalícia dala do práce.

Najprv pretlačila novelu o verejnom obstarávaní, ktorú si Boris Kollár objednal u kandidáta za ĽSNS Jozefa Šimka, a potom aj takú zmenu práva na odpoveď, že by pozeral aj Robert Fico. Nebudeme tu tie zákony hlbšie hodnotiť, podstatné je, že ich schválili s fašistami proti vôli SaS.

Čo SaS opäť stavia do situácie, keď si musí vybrať, či na sebe nechá rúbať drevo, alebo opustí koalíciu. Snahy o vyjednávanie zlyhali a treba sa rozhodnúť.

Zjavne si to uvedomuje aj Richard Sulík, ktorý vraví, že to do konca leta rozseknú. Rozumieme Sulíkovej opatrnosti, ale v skutočnosti nie je o čom.

Dôvody sú v zásade dva, označme ich ako politicko-technický a hodnotovo-ideologický.