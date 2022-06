Prečo nás Babindol zase znepokojuje (komentár)

Máme protikorupčnú vládu a polícia máva rozviazanými rukami, tak trpezlivosť.

Voľným okom sa nezdá, že by Babindol mal prečo priťahovať investigatívcov. Ploty stoja a za nimi sa deje to, na čo si miestni farmári žiadali dotácie: bučí dobytok, vrčia traktory. Pohľad na žiadateľov však budí pochybnosti, či tu ide o bukolický výjav malého farmárčenia v jednej obci neďaleko od Nitry.

Stále ostávame len v rovine červených výkričníkov. Ak teda nerátame svedectvo bývalého šéfa finančných policajtov Makóa (áno, toho), ktorého pamäť vyplavila pokus akéhosi bieleho koňa vypovedať o schéme nastrčených firiem v Babindole, pričom padlo aj meno Norbert Bödör.

To je ten, čo chodil do pivnice Radošiná aj do hotela Hilton oproti budove SIS, ale aj do sídla Smeru na Súmračnú. Muž mnohých talentov a známostí, paralelný šéf polície za Fica a dotačný uzol z kauzy Dobytkár.

Z Makóovej letmej zmienky by sa mohlo zdať, že jeho kontrola nad tokmi dotácií v poľnohospodárstve bola širšia. Prípadne mal pod sebou aj vrstvu nižšej šľachty, ktorej umožňoval podieľať sa na bučaní, pučaní a čerpaní.