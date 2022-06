Ako vyzerá politické dedičstvo Igora Matoviča? (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

To bolo tak, že SaS povedala, že už nebude chodiť na koaličné rady, lebo tie neustále útoky Igora Matoviča ich už nebaví znášať.

Lenže potom išiel teoretický premiér Eduard Heger na večeru s Borisom Kollárom a Richardom Sulíkom a keď sa najedli, tak vyhlásili, že odteraz bude všetko inak a útoky sa naozaj a navždy končia.

Práve preto Richard Sulík povedal, že keďže sa útoky už naozaj a navždy končia, tak sa teda SaS na tých koaličných radách opäť zúčastňovať bude.

No a Igor Matovič hneď na druhý deň povedal, že je síce pekné, že sa takto dohodli, ale o tom, či sa útoky skončia, hádam rozhoduje on.

Slovo o pluku Igorovom

Hlasovalo sa o jednej takej veci za 1,2 miliardy ročne, ktorá mala byť buď riešením demografickej krízy, alebo generačnej chudoby, alebo pomocou rodinám, alebo len náhodným nápadom Igora Matoviča. Alebo všetkým uvedeným.

Hlasovalo sa a dopadlo to tak, že sa to aj vďaka hlasom fašistov schválilo. A Igor Matovič povedal, že sa hlasovalo za rodiny, ale Marian Kotleba, ktorý má už aj papier na to, že je nácko, povedal, že sa hlasovalo proti liberálom.

A poslanec Gyimesi, ideologický výsadok Viktora Orbána v našich končinách, povedal, že nič sa nedá robiť, práve proti tým liberálom bude treba v ďalších voľbách bojovať.

Trochu bol teda humbug okolo toho, že sa to schválilo s fašistami, ale zase nie až taký veľký, lebo veď to je už vlastne normálne.

S veľmi kreatívnym vysvetlením navyše prišiel minister Krajniak – ten totiž vysvetlil, že s fašistami v skutočnosti nehlasovali poslanci, ktorí s fašistami hlasovali za, ale tí druhí, ktorí boli proti, lebo proti boli predsa aj tí druhí fašisti.

Všetko je v poriadku

S niečím podobným prišiel aj Igor Matovič, ktorý povedal, že to SaS sa dohodla s fašistami, a okrem toho ešte aj so Smerom, Hlasom, takže aj on musel hlasovať s fašistami. Nedalo sa inak.