Klbko vynervovaných existencií

Päťstoeurovka učiteľom je ako plastový pohár na kofolu. Krátka funkčnosť, potom ťažko riešiteľný problém.

Autorka je režisérka

Matovičove nápady na špeciálne jednorazové dary spôsobujú každému príčetnému občanovi výkyvy krvného tlaku, a nie je to symptóm nadšenia.

Jednorazové čokoľvek je presne také užitočné ako plastový pohár na kofolu. Krátka funkčnosť, potom ťažko riešiteľný problém. Kompetentný minister financií by to aspoň tušil.

Moja teta je učiteľka na základnej škole. Okrem toho, že behá s klasifikačným hárkom, knihami, zošitmi z triedy do triedy, dozoruje cez prestávky na chodbách. K tomu schôdzovanie, úvahy o kreatívnom uchopení násteniek, zbieranie peňazí na pracovné zošity a výlety a toľko podružnej administratívy, že by žasla hocaká sekretárka.

Práca sa jej nekončí posledným zvonením. Opravuje písomky, pri večeri sa hrbí nad odbornou literatúrou, pripravuje sa na hodiny a dúfa, že ani ďalší deň si deti nezabodnú do chrbta kružidlo, nezlomia si kosť, nenatrú sopľom kľučky, nebudú hrať na mobiloch pod lavicou Among Us.