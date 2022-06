S únoscami sa nespolupracuje

Absolútne zlo je, keď sa s ľudskou bytosťou zaobchádza ako s vecou.

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

Na počiatku bolo slovo, píše evanjelista Ján. Slovo je aj na počiatku nedorozumení.

Keď postava Shakespearovej hry vraví „I love the sport well“, neznamená to, že je športovec, ale že sa rád zabáva. A keď Wodehouse píše o „gay supper parties at the Savoy“, nemá na mysli večierky pre homosexuálov, ale večeru strávenú v príjemnom prostredí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Slová šport a teplý boli unesené olympionikmi a homofóbmi všetkých krajín.

Proletári všetkých krajín zasa uniesli slová pionier a súdruh.

Konzervatívci všetkých krajín unášajú slovo liberálny, ktoré znamená slobodný, šľachetný, tolerantný. A slovo progresívny, teda pokrokový, stúpajúci. Výsledkom je, že mimovoľky uniesli slovo kresťan.

Prezidentka Zuzana Čaputováv rozhovore s Braňom Závodským povedala, že situácia si vyžaduje reštart vo vzťahoch v koalícii. Pred reštartom vzťahov musí byť reštart slov.