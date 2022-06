Môžeme dosiahnuť veľmi veľa

Nezabúdajme, že aj my sme už v hľadáčiku Vladimira Putina.

Autorka je poradkyňou prezidentky pre zahraničnú politiku

V záplave zlých správ sa niekedy stratia tie dobré. V Európskej únii či Severoatlantickej aliancii nie je Slovensko vždy tým najaktívnejším členom. V týchto dňoch však Európska únia a NATO prijmú na samitoch rozhodnutia, za ktoré sa naša krajina posledných šesť mesiacov veľmi aktívne zasadzovala.

Je to ukážka toho, čo platí už dlhšie, len sa tým vždy neriadime: ak máme jasne definovaný štátny záujem a pre jeho dosiahnutie sa zmobilizujeme – od diplomatiek a diplomatov po členov vlády a hlavu štátu, vie Slovensko v EÚ a NATO presadiť veľa. Berme to ako návod, ako robiť veci aj do budúcnosti. A robme ich tak častejšie.

Ukrajinská identita v Únii

Tieto dve kľúčové rozhodnutia sa každé iným spôsobom dotýka Ukrajiny a následkov, ktoré má ruská invázia na nás samotných. Európski lídri na samite v Bruseli koncom minulého týždňa potvrdili, že Ukrajina je kandidát na členstvo v EÚ. Môže sa to zdať málo, pretože ide „len“ o prísľub, že ak Ukrajina splní všetky (mnohé) podmienky, raz sa stane členom európskeho klubu.