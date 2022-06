Všetci sme na Matovičovom instagrame (komentár)

Heger, Kollár, Sulík aj Remišová vedia, že Matovič musí odstúpiť.

Igor Matovič nemôže pokračovať ako minister financií. Vo vláde neexistuje pozícia, ktorú by mohol zastávať. Vie to aj Eduard Heger, ktorý by ho mal vo vláde riadiť, ale skôr sa mu doprosuje.

Vie to Richard Sulík, ale zatiaľ drží balónik, lebo keď ho naposledy pustil, malo to na jeho reputáciu koaličného partnera devastačný účinok. Jeho konflikt s Igorom Matovičom dospel tak ďaleko, že jeho trpezlivosť pravdepodobne udivuje aj tých, čo ho za povalenie vlády Ivety Radičovej kritizovali. Vedia to aj jeho stranícki kolegovia a nominanti SaS.