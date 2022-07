V čom fatálne zlyhávajú slovenskí politici? V naplnení dopytu (komentár)

Verejná diskusia sa musí zásadne preformátovať.

Zmena klímy je závažný problém, sú nevyhnutné zásadné opatrenia a dôležitá je sociálna spravodlivosť. Môže sa to zdať ako obohraný evergreen. Lenže pozor. Nové je dnes, že už to nehovoria len vedci, odborné organizácie a aktivisti. Ako ukázal prieskum Slovenská klíma, je to volanie drvivej väčšiny slovenskej spoločnosti.

Určite sa ozvú hlasy o tom, že tí ľudia téme nerozumejú, pod opatreniami si predstavujú recyklovanie a nechápu zásadné ekonomické dosahy.

Platí však argument autorov, že rovnakú mieru pochopenia a poznatkov predsa od voličov nežiadame ani pri hádzaní hlasov do urien, ani pri schvaľovaní rozpočtu či zdravotníckych alebo odvodových reformách.

Z dát explicitne vyplýva, že súčasný stav je z pohľadu občanov dlhodobo neudržateľný a očakávajú zmenu. Chápu, že bude zásadná a bezprecedentná svojím rozsahom, boja sa, čo im prinesie, no veria, že výsledkom bude lepší životný priestor pre nich samotných a ich deti.