Heger to skúša cez druhé memorandum (komentár)

Keď to tak dobre fungovalo Kolíkovej, čo by sa mohlo pokaziť?

Z poddajnosti údajného premiéra sa dobre robia žarty, ale nebudeme mu upierať úprimnú snahu udržať koalíciu v štvorčlennom zložení. Tak treba aj interpretovať jeho reformu fungovania koaličných rád, čo má byť odpoveď na nespokojnosť SaS.

Konkrétnosti zatiaľ nevieme, ale asi to myslí vážne, keďže nové pravidlá ako riešenie koaličnej krízy predstavuje aj ďalšia ťažká politická váha, podpredseda parlamentu Gábor Grendel. Ten o účinnosti nových pravidiel nepochybuje: „Kto to poruší, pôjde z hrušky dole.“ Tak to je potom tutovka!

Obaja to myslia v zásade dobre, ibaže sú uväznení medzi Skyllou a Charybdou: na jednej strane nespôsobiť diskomfort svojmu politickému majiteľovi a zároveň vyhovieť SaS, ktorá fakticky hovorí, že pri neustálom porušovaní pravidiel v koalícii nebude. Heger teda vymyslel, že pravidlá upraví – prečo by to nefungovalo?

Z viacerých dôvodov.