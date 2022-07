Nesúhlas počuť aj potme a v hlučnom dave

Autorky sú analytičky

O festivaloch hovoríme väčšinou pozitívne. Sú výdychom z každodennosti, koncentrátom emócií. Načo špiniť niečo také dobré?

Na druhej strane otvorene hovoriť o rizikách, počúvať príbehy, ktoré sa už stali, a podľa nich nastavovať ochranné mechanizmy do budúcnosti by malo byť normálne.

Čo myslíme pod obťažovaním na festivaloch

Odpoveď na otázku, prečo sa na festivaloch deje sexuálne násilie a obťažovanie, je jednoduchá. Tma. Hluk. Veľká koncentrácia ľudí na ohraničenom priestore. Veľa alkoholu. Hodiny na slnku, únava. Ľudia sú uvoľnení, dotýkajú sa viac než v bežnom živote.

Iste, najčastejšie je to situačné, bez zlého úmyslu. No rovnako tento priestor láka predátorov.

Mnohí (a vôbec nie iba ženy) o tom hovoria:

„Sú tri hodiny ráno, užívam si kapelu, na ktorej koncert som sa tešila niekoľko mesiacov. Viem, v povznesenej nálade. A zrazu cítim na tele cudziu ruku. Na zadku, na drieku. Uhnem sa, ale ruka úplne neznámeho človeka sa pohne so mnou, šmátra po mojom tele. Bez súhlasu, nasilu. Schmatnem kamošku za ruku a presunieme sa o pár metrov ďalej. Viem, banalita, ale atmosféra je preč a do konca koncertu sa obzerám cez plece. Nestalo sa to raz.“

Obťažovanie (nebojme sa ani slova násilie) nehrozí pritom len od cudzích.