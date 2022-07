Aj SaS má právo na výhradu vo svedomí (komentár)

Nikto nemá povinnosť vládnuť bez dôvery k okoliu.

Zdá sa, že to v SaS myslia vážne. Z roztrúsených náznakov sa pred stredajším rokovaním republikovej rady dá usúdiť, že sa chystá čosi väčšie než tradičné obhadzovanie sa invektívami. Dokonca sa hovorí o „ultimáte“ Eduardovi Hegerovi vo vzťahu k odvolaniu ministra financií.

No, neprislúcha nám radiť harcovníkom z SaS, veď by ani nepočúvali, ale môžeme sa zamyslieť spolu s nimi. Najprv si treba ujasniť, či to s prípadným odchodom myslia naozaj, zvážiť dôsledky a žiadosť sformulovať tak, aby ju druhá strana mohla prijať.

Rozhodovanie Richardovi Sulíkovi trochu kazí predchádzajúci (hlúpy) záväzok, že z koalície nikdy neodíde, čím sa prihlásil o rolu fackovacieho panáka. To sa mu aj splnilo, a keď odíde, bude musieť vysvetľovať, prečo nesplnil svoj záväzok.