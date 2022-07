Politické zákony platia aj na Matoviča (komentár)

Koalícia má šancu vzniknúť nanovo.

S odstupom času si 6. júl budú pamätať hlavne političnom posadnutí občania, ale keby sa niekomu zdalo, že máme málo pamätných dní a štátnych sviatkov, pokojne by sme ho mohli zapísať do kalendára ako sviatok „oživotvorenia platnosti politických zákonov“.

Článok pokračuje pod video reklamou

Táto koalícia a osobitne jej hlavný pacient totiž dlhodobo budili dojem, že zákonitosti, ktoré sa týkali doterajších garnitúr, pre nich neplatia. Že oni si môžu (verbálne) vyjadrovať nedôveru, namiesto hľadania konsenzu vo vláde prehlasovať partnera, hlasovať halabala a kolotoč sa krúti ďalej, akoby sa nechumelilo.

Už to vyzeralo, že naozaj naučili koňa nežrať. Krútila sa z toho hlava, vyrážalo to poistky a ešte to komentátorom komplikovalo prácu. Lenže vypovedanie koaličnej zmluvy znamená, že politické zákony platia a profesionálny pozorovateľ sa cíti ako kolega Schliemann na Hisarliku.