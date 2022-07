Aké má Heger možnosti? Ani v jednom prípade to nebude mať ľahké (komentár)

SaS dala Hegerovi príležitosť.

Ultimátum SaS, buď Matovič, alebo my, stavia Eduarda Hegera do neľahkej situácie. Mal by ju však zobrať ako príležitosť.

Aké má možnosti, ak je základným inštinktom každej vlády za (takmer) každú cenu dovládnuť a žiadna politická strana sa sama od seba (kým to nie je nevyhnutné) nevzdáva moci?

Vládnuť sa síce dá aj bez SaS s ad hoc podporou fašistov, ako ukázalo OĽaNO pri presadzovaní posledného Matovičovho dobrodružstva, no reálne riskuje, že časti obyčajných to bude tak proti srsti, že budú nasledovať Sulíka.