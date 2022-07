Justícia roky demolovala Mackovi život (komentár)

Čo povie krajský súd teraz?

Pred siedmimi rokmi útočil na ženy v Bratislave deviant s výkalmi a močom a polícia zadržala syna vysoko postaveného generála, ktorý sa za syna ospravedlnil. Dávno vedia, že všeličo bolo inak, a teraz to povedal aj Najvyšší súd.

Nemôžeme (po)tvrdiť, že to bol útok na generála Macka cez syna, čiže najcitlivejší bod. No okrem klasického „keby to tak bolo, nevyzeralo by to inak“ možno povedať aj, že sa to dá.

Dá sa právoplatne odsúdiť človeka pri toľkých pochybnostiach, že samotná zásada in dubio pro reo umrela od žiaľu.

Táto zásada káže súdu rozhodnúť v prospech obžalovaného, ak o jeho vine existujú neodstrániteľné pochybnosti.