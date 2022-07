Počkajme si na Kollára (komentár)

Predseda parlamentu vyriešil krízu pred rokom a môže aj dnes.

Slovenskými kuloármi sa počas celkom inej vládnej krízy pred štyrmi rokmi trúsil taký milý ľudský príbeh z politického prostredia. Republiková rada Mosta vyzvala premiérsky Smer, aby po ministrovi vnútra vymenil aj predsedu vlády, inak bude žiadať predčasné voľby.

Podľa legendy sa pred zverejnením tejto požiadavky Béla Bugár vybral na Úrad vlády, cez dvere nakukol k Robertovi Ficovi a neoficiálne mu oznámil, koľká bije. Chcel mu tým dať priestor ušetriť si hanbu a rezignovať „dobrovoľne“. Ako odpoveď k nemu priletela spŕška neartikulovaných vulgarizmov a fľaša Martellu.

Zvyšok poznáme. Bugár sa vrátil do centrály a oznámil požiadavku predčasných volieb s tým, že keď sa vo vláde niečo vážnejšie zmení (povedzme jej predseda?), tak by sa dalo vládnuť aj ďalej. Po fľaši teda do steny politickej reality narazil aj Fico, dostal jasnú chvíľku, stiahol chvost a vytiahol Pellegriniho. Poučné, nie?