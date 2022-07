Keď súdy rozhodujú bez prítomnosti vedy

Dvojmetrových ľudí nie je veľa, ale všetci máme dvere, ktorými prejdú.

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

Najvyšší súd USA zrušil 24. júna právo na interrupciu, ktoré bolo garantované ústavou. Stalo sa tak aj napriek výzvam vedcov a lekárov, ktorí varovali sudcov pred škodami, ktoré ich rozhodnutie spôsobí.

Takmer tisícka amerických vedcov a zdravotníckych organizácií poskytla najvyššiemu súdu dôkazy, že legálny prístup k potratom je dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie a spoločenské postavenie žien.

Kto chráni životy žien?

Vedci v oblasti medicíny, sociálnych vied a ekonómie, ktorí sa vplyvu potratov venujú desiatky rokov, na základe množstva recenzovaných vedeckých štúdií vyvrátili argumenty politikov a sudcov, ktorí s návrhom zrušiť právo na interrupciu prišli a ktorí si o tejto problematike pravdepodobne neprečítali ani jeden vedecký článok.

Oni to ani nepotrebujú. Buď sú presvedčení o svojej neomylnosti, v tom prípade sú to fundamentalisti, alebo im ide o moc a potraty na túto príležitosť použili iba ako nástroj. Vtedy sú to prinajmenšom populisti.

V každom prípade ide o veľmi nezodpovedných politikov a sudcov, ktorí neberú do úvahy následky svojich rozhodnutí s argumentom, že im predsa ide o život a tí, čo sú proti, sú za zabíjanie.

Nie je to pravda. Ich rozhodnutie priamo ohrozí životy tisícok žien a potratom aj tak nezabráni.