Mor ho a nesprávny adresát výziev na mier.

Možno aj tento víkend pri oslavách svojstojnej zvrchovanosti to bude v tomto duchu. Najskôr si s patetickou slzou v oku prítomní zarecitujú Mor ho a potom budú s hlasom domnelého mierotvorcu radiť Ukrajincom, aby sa agresorovi predsa len podvolili.

Zopakujú, že Ukrajina má okamžite začať rokovať o mieri a zbrane zo Západu len naťahujú utrpenie miestnych. Ešte raz: nie ruské bombardovanie civilných oblastí čoraz menej presnými zbraňami, ale snaha brániť sa naťahujú utrpenie… Logické, nie?

Dalo by sa to odmietnuť šmahom ruky a hovoriť, že každý má právo brániť sa a pozvať si pri tom na pomoc aj spojencov. To by však znamenalo, že je to argument aspoň trochu validný. Skúsme sa ho držať. S kým to má Ukrajina rokovať a o čom?

Prezident na druhej strane hranice totiž hovorí (Vladimir Putin, 7. júla) o akomsi Západom vytvorenom, neústavnom prevrate, ktorý viedol ku genocíde na Donbase.