Je koniec, Igor.

Igor Matovič, keďže myslenie je preňho ako fárať v bani, si na tento výpočet vzal dva mesiace času. Aby som mu to uľahčil, vypočítal som to zaňho a zhrnul do bublín. TL;DR Nie, Igor, ty už nikdy viac nebudeš ministrom.