Nebola to len nevinná pomocná ruka od ĽSNS (komentár)

Slotov malý dvor a dlhý bič II.

Predstava, že fašistické strany formujú zákony zasahujúce vylúčené komunity, by mala desiť dokonca aj tých, čo ľudské práva považujú za vedľajší produkt, a nie podstatu demokracie.

Lenže Slotov malý dvor a dlhý bič na Rómov je na Slovensku čímsi viac než len spomienkou na otca všetkých politických hulvátov. Podobné „riešenia“ sa periodicky vynárajú. Občas v ozdobnom obale a občas v celej nahote.

Ak návrhy na riešenie chudoby Rómov majú čokoľvek do činenia so stranou, ktorej členovia protestovali proti „cigánskemu teroru“, chvastali sa, ako do nich kedysi kopali, ak sa priblížili k mestu, a dodnes ich rutinne nazývajú parazitmi, tak je namieste, aby boli štandardné politické strany na pozore.