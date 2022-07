Nekonečná krehkosť politického konzervativizmu

Znova na nich vypustili levy.

Autor je sociológ, pôsobí na Kodanskej univerzite

Človek sa čuduje, že sa to konzervatívcom ešte nezunovalo: všetko, čo sa im prihodí, je, zdá sa, len krokom k totálnemu totalitárstvu, ktoré sa nemôže skončiť inak ako totálnym vyhladením všetkého dobrého, čo na Slovensku ešte zostalo.

LGBT aktivisti a aktivistky na festivale Pohoda biskupovi Haľkovi, ktorý svojho času vyhlásil, že bozkávajúce sa ženy do televízie nepatria, vyvesili na spovednicu dúhovú vlajku a napísali na ňu „Be Gay / Do Crime“. A Michal Kaščák ich v tom ex post podporil.

Teraz vypnite hudbu a započúvajte sa. Ak dostatočne natiahnete uši, začujete revať hladné levy. Akoby sa celý tradičný svet drobil v základoch a jeho krehká stavba s ohlušujúcim hrmotom padala na hlavy nevinných slovenských konzervatívnych katolíkov.