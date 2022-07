Už aj si zapni tú blúzku!

Milan Kuriak sa vysmial starším vydatým ženám.

Autorka je sociálna poradkyňa a analytička

Predstavujem si to takto. Bolo horúco. A poslanec OĽaNO Milan Kuriak, ktorý doteraz zaujal viac-menej iba tým, že rád zahlasuje s fašistami za ich návrhy (napríklad za to, aby slovenské zákony nemuseli byť v súlade so zákonmi Európskej únie), dostal nápad, že sa v tom teple odhalí.

Aj to urobil. A išiel úplne donaha.

Na svojom facebookovom profile, kde doteraz jeho statusy zvyčajne komentovalo do desať ľudí, ďalšia maximálne stovka na ne dávala emotikon, zverejnil banálnu reflexiu. Napísal, že „u mnohých dnešných žien je cudnosť neznámy pojem... o to zarážajúcejšie je odhaľovanie sa vydatých žien v rokoch a ich ‚módne‘ doplnky od hlavy po členky nôh sú tiež zarážajúce a na zamyslenie“.

Pridal motivačný obrázok zakladateľa mužského rádu redemptoristov Alfonza Maria Liguoriho a jeho výrok o ženách, ktoré vyvolávajú pohoršenie, ak nie sú od hlavy po päty zahalené.

Zdanlivo si to ani nezaslúži komentár v celoslovenskom médiu. Stačí si ten status prečítať, zaradiť v hlave autora medzi hulvátov z tej istej ligy, ako sú robotníci, čo z lešenia pokrikujú oplzlosti po okoloidúcich ženách, alebo medzi partičky „starších ženatých mužov“ na pive, ktorým keď sa nepodarí dotknúť čašníčky, tak aspoň urazia jej výzor.