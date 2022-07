Jazde s fašistami musí Heger zabrániť (komentár)

Posmelený hnedý prúd v OĽaNO sa už nevie dočkať.

Po vystúpení v Starej Bystrici by sa dalo povedať, že zásnuby národnosocialistického frontu (Smer a Republika) sú už hotová vec. S Jesenským glosujeme, že bolo počuť cinkanie príborov, svadba je istá.

Fico síce pokračuje v táraní o tom, že predsedá sociálnej a antifašistickej strane, ale to už berieme ako jeden z jeho osvedčených vtipov, na ktorých sa nedá zasmiať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pohľad na Ficovu kompániunás núti hlbšie uveriť Pellegriniho slovám, že sa s bývalým predsedom rozišiel „mentálne aj ľudsky“. Ešte by bolo milé, keby okrem odkazu pre Fica, že nebude jeho prvou voľbou, poslal Pellegrini poštu aj smerom k Uhríkovi z Republiky (kotlebovcov už vybavil).

O to šokujúcejšie je, že relevanciu Kotlebovým pohrobkom prinavracia práve OĽaNO. Už by inak azda aj boli na odchode – 1,5 percentu v poslednom prieskume AKO sa smeje aj Veronika Remišová a Andrej Danko z toho priam padá do Hrona.