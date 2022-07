Predstavme si, že Smer kradol (komentár)

Rekonštrukcia trestnej činnosti otvára fantázii nový priestor.

Možno sme to len zle pochopili. Keď Robert Fico počas dávno zabudnutej kauzy Osrblie vyhlásil, že korupcia ešte nikdy nebola tak blízko k premiérovi (mal na mysli Ivetu Radičovú), nám nezasväteným to znelo ako výčitka. Ale možno to mala byť forma uznania a záväzok, že jestvujúce rekordy dobehne a predbehne.

Takže kým pred dvanástimi rokmi sa korupcie dopúšťal Radičovej poradca, Fico si mohol povedať, že to potiahne ďalej a okrem spojok ‘Ndranghety si pripustil k telu aj nezákonné obohacovanie sa.