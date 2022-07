Ako potopiť Úniu. Pár stručných rád (komentár)

Maďarskému parlamentu to ide samo.

Článok pokračuje pod video reklamou

Správa o tom, že maďarský parlament odhlasoval víziu, akú Úniu by si prial, by nás inak nemusela vytrhnúť z letného omámenia. Reálnym dosahom na veci európske je to ako uštipnutie komárom.

Výsledkom je nezáväzný materiál pre maďarskú vládu, keď sa priberie na prípadné rokovania o revízii zakladajúcich zmlúv EÚ či k debatám o menej závažných zmenách s cieľom reformovať súštátie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Maďarsko chce obmedziť právomoci Európskeho parlamentu, poslanci schválili uznesenie Čítajte

Že sú také debaty kdesi na obzore, je výsledok roka konzultácií pod hlavičkou Konferencie o budúcnosti Európy.

Výsledný súpis návrhov z tejto konferencie, ktorá neobišla ani Maďarsko, má tiež nezáväznú podobu a európske inštitúcie sa nimi budú v nejakom čase zaoberať. Dôležitejšie však je, že zmeny si pýta sútok pandémie s vojnou, energokrízou a infláciou.