Cynická obluda: Zvedavý Ľuboš s kamarátom

V Smere zúfalo potrebujú niekoho s fanúšikmi na FB.

Že sa chce večný tragéd Chmelár dostať na kandidátku Smeru, je úplne jasné. Rovnako je jasné, prečo to chce. Ale prečo by ho tam mal vôbec Smer dávať, to už je iná otázka. Ako vhodná odpoveď sa javí: pretože má nezablokovaný účet na facebooku.