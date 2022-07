Kollár už vysvetlil aj pochybnejšie nákupy (komentár)

Počkajme si, z akých zdrojov bude koalícia plátať prípadnú dieru po SaS.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zdá sa, že Eduard Heger sa stáva stúpencom filozofie Andreja Danka, že ak niet prieskumu, niet problému.

Keby vraj prieskum o nepopularite (nedôveryhodnosti?) lídra obyčajných nevyšiel, SaS by sa nemala čoho chytiť a nebúrala by reformnú štvorku.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Matoviča sa SaS môže pokúsiť zbaviť aj po opustení vlády, podľa Hegera je menšinová vláda realistický scenár Čítajte

To je však vyslovene zábavný letný argument. Budeme to brať tak, že pri obrane Matoviča neprišli na iné, ako vydávať ho za nesvojprávneho – nemôže za svoju komunikáciu, treba to rešpektovať a nezneužívať!

Ale nechajme už nešťastného premiéra, má to v PR službách majstra v nedôvere naozaj ťažké. A pohliadnime na Borisa Kollára, ktorý pracuje v závetrí, priam v sivej zóne tejto krízy.

Pred časom sa nám totiž vyhrážal, že si prinesie viac poslancov.