Orbán by už nemal nikoho šokovať (komentár)

Jeho politický biznis model sme už mohli prekuknúť.

Skutočný škandál bolo stretnutie maďarského ministra zahraničia Szijjártóa s ruským náprotivkom Lavrovom krátko po tom, čo Európska komisia predstavila svoj plynový plán.

O samotnom pláne si môžeme myslieť kadečo – aj si mnohí myslia, napríklad politici z južných krajín si nedali ujsť príležitosť odkázať Nemecku, že niekto tu žil neuvážene a nad pomery na ruský plyn a teraz by chcel solidaritu!

Pointou však bolo nenechať sa predbehnúť Putinom, keby si zmyslel využiť údržbu na severnom plynovode ústiacom do Nemecka ako možnosť pre odstávku.

Poľsko a Bulharsko už odstávku zažili, takže by to nebolo prvýkrát, no Únia chcela urobiť pohyb, akože má plán a nenechá sa vydierať.