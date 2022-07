Sulík už do toho môže hodiť vidly

SaS je v komunikačnej defenzíve a o päť týždňov to bude platiť dvojnásobne.

Toto je taká otravná vládna kríza, že keby k nej mal niečo napísať kolega Kundera, asi by sa nevyhol nejakému variantu klišé o neznesiteľnej ľahkosti.

Druhý najpočetnejší „koaličný“ klub vypovedal poslušnosť, vláda tak nominálne prišla o vládnu väčšinu, ale všetko funguje ďalej, ako keby sa nechumelilo.

Vláda zasadá v riadne vypísaných termínoch a schvaľuje uznesenia, ministri sa dohadujú na vítaní investorov a celkovo je nálada v zásade pracovná. Asi by sa dalo povedať, že tento gambit Sulíkovi zatiaľ ktovieako nevyšiel a čakanie do septembra to iba zhorší.

Totiž, od jeho ultimáta uplynulo len zopár týždňov a už teraz si menej sústredený občan ťažko spomenie, prečo vlastne vypovedal koaličnú zmluvu. Iste, prekáža mu Igor Matovič, ale čo konkrétne?