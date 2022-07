Zo stredu do Baskicka (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Stojíme s Benom kúsok od kamenistej pláže, vysekanej Atlantikom medzi dvoma skalnými stenami Corniche Basque. Za chrbtom máme kempy a pár sezónnych bufetov, stavebná uzávera zachránila pobrežie od Biarritzu po španielsku hranicu pred budovaním betónových rezortov.

Na celej Corniche Basque nenájdete chartrové komplexy, kde podávajú kokteily s parazólom do all inclusive téglika, no na lúkach a pasienkoch miestnych roľníkov môžete v lete kempovať v surferských kempoch.

Nepýtaj sa ma na to

"Ben, ETA ešte funguje?" pýtam sa ho tretí deň nášho spoločného jazdenia na Mayarco. Kráčame so surfmi po pláži, v rojnici s Britmi, Francúzmi a Holanďanmi, pozeráme na letmú onduláciu zimnej Parlementie, legendárnej januárovej vlny, formujúcej sa na rovnakom mieste medzi Bidarte a Saint-Jean-de Luz.

"Nepýtaj sa ma na to. Už nikdy sa ma na to nepýtaj a tu sa na to tiež nikoho nepýtaj. Nevieš, kto je ETA, môže to byť majiteľ Bibamu, s ktorým sme v noci sedeli v jeho bare, môžem to byť aj ja."