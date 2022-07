ZKH píše: HIV sa najviac nakazili v pandemickom roku mladé dievčatá

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Aspoň veda drží úroveň

Hoci sa každý deň zdá, že ľudstvo skôr degeneruje, stále sú tu vedci, ktorí stelesňujú nádej, že to nebude také zlé. Šesťdesiatšesťročný muž, ktorého pracovne voláme City of hope, sa v 80. rokoch nakazil vírusom HIV. Vďaka vede a medicíne už máme lieky, s ktorými môže niekto žiť s HIV kvalitný a dlhý život.

Najnovšie lekári zistili, že City of hope sa stal štvrtým človekom vôbec, ktorého zrejme úplne vyliečili a HIV už nemá. Stalo sa tak v podstate náhodou. Pacient mal leukémiu a lekári mu transplantovali kostnú dreň od darcu, ktorý je rezistentný voči HIV vírusu. Liečil sa v Kalifornii.

City of hope je zatiaľ najstarší zo štyroch ľudí, ktorí sa vyliečili z HIV, a zároveň je aj pacientom, ktorý žil zo všetkých s HIV najdlhšie. Na svete je momentálne 38 miliónov ľudí s HIV vírusom a transplantácia kostnej drene zrejme nebude zázrakom pre všetkých.

Liečba má totiž aj vedľajšie účinky. Aj vďaka medicíne a vede však dnes pacienti môžu žiť aj s HIV dlhý a kvalitný život. A to nie je vôbec málo. Len pre zaujímavosť, na Slovensku je 1066 pacientov s vírusom HIV. Smutnejšie je svetové číslo - podľa OSN sa v pandemickom roku 2021 nakazilo HIV 1,5 milióna ľudí, čo je trikrát väčšie číslo, ako sme si stanovili.

Pandémia, mladé ženy a HIV

Ešte horšia správa je, že v roku 2021 sme zaznamenali anomáliu - veľa z nakazených sú mladé dievčatá. V minulom roku sa nakazilo mladé dievča HIV na svete každé dve minúty. Najhoršie sú čísla zo subsaharskej Afriky, ale lepšie na tom nie je ani Ázia.

Jedno z hlavných vysvetlení je ekonomická situácia. Mladé ženy v chudobných častiach sveta sú nútené zarobiť si aspoň sexom, a sú preto násobne viac ohrozené HIV. Štúdie na to poukazujú dlhodobo, jedna konkrétna však skúmala na mladých ženách v Keni, že toto už beztak vysoké riziko počas pandémie ešte stúplo.

Máme lieky, máme programy na prevenciu. Len ich nemáme v chudobných častiach sveta, kde ich najviac treba.

Dajte si filmový večer

K tejto téme mám pre vás aj dva filmové tipy. Prvý je môj all time favourite film všetkých čias. Videla som ho toľkokrát, že ho viem skoro naspamäť.

Vyhral dva oscary - jeden dostal Tom Hanks za hlavnú úlohu a jeden Bruce Springsteen za fenomenálnu titulnú pieseň. Film Philadelphia nájdete na Netflixe a ak ste ho ešte nevideli, musíte to okamžite napraviť.

V hlavnej úlohe Tom Hanks ako právnik, ktorý má v 80. rokoch AIDS a vyhodia ho za to z práce. Krásny hlboký príbeh o predsudkoch, stigme aj obdivuhodnej bojovnosti a zmysle pre spravodlivosť.

Trocha menej známy tip je dokument na Netflixe, ktorý sa volá Circus of books.

Je to všetko, čo nečakáte. Príbeh konzervatívneho židovského manželského páru, ktorý v 70. rokoch hľadal lepšie zárobky a našiel ich v tom, že sa stal najväčším distribútorom gay porna v Spojených štátoch.

Aj v tomto dokumente sa veľa hovorí, ako veľa queer mužov zomrelo na epidémiu AIDS. V každom prípade dokument má nečakaný zvrat, o ktorom vám viac nepoviem, pretože by som vám pokazila zážitok. Dodám len to, že hoci je to najprv vtipný milý dokument, zmení sa to aj na vážnu tému. A ďalej už mlčím, aby som to nepokazila.

Podcast týždňa: Sorry about the kid

Ak už nedokážem nabrať sama inšpiráciu a počúvam dokola tie isté podcasty, zvyknem si googliť rebríčky najlepších podcastov v tomto roku. Tento ma prekvapil, pretože som vlastne netušila, o čom bude.

Sorry about the kid je len štvordielna miniséria, ale ja som na konci sedela doma na sedačke a rumázgala.

Je to príbeh rodiny, v ktorej pred 30 rokmi zomrelo jedno z detí - tragicky. Zrazilo ho rýchlo idúce policajné auto priamo pred školou. Každý sa s traumou vyrovnal inak, no najmladší Alex si takmer nič o svojom bratovi nepamätá. Rozhodol sa o tom urobiť podcast a je to smutno-krásna séria o rodine, hlbokých vzťahoch, bolestiach aj traumách.

Nič lepšie nevymysleli, zostali len na smiech

Keďže sa začalo moje mesačné cestovanie, najbližšie štyri newslettre nebudem odporúčať Rozhovor ZKH, ktorý ma najviac bavil. Prečo si však nespestriť deň inými zábavnými vecami.

Nedalo sa nevšimnúť si hulvátov na futbalovom zápase, pre ktorý bola celá Bratislava hore nohami. Ešte smiešnejšie je, ako sa sami chvália vlastnou obmedzenosťou. Dumali, hútali a jediné, na čo prišli, je, že napíšme, že Attila bol gay.

Ak vašu sexualitu definuje len to, že si chodíte udrieť na futbal, nečudo, že sa vám ten koncept často rozpadá. Vlastné neistoty sú vždy tie najťažšie. Držme chlapcom palce, aby si to časom usporiadali tak, že sa nebudeme skladať všetci na manévre všetkých policajtov v Bratislave.

Hudobná bodka

Annie Lennox má 67 rokov, ale v podstate vyzerá posledných 15 rokov rovnako. Dnes vyberám moju srdcovku od nej - No more I love you's naživo s orchestrom. Za túto pesničku dostala aj Grammy a video si pustíte, keď kliknete na obrázok nižšie.

Ak ste sa dostali až sem, dočítali ste štrnáste vydanie môjho newslettera ZKH píše. Ak sa vám páčil, budem rada, ak ho budete šíriť aj medzi ďalšími ľuďmi. Najbližšie týždne budú oddychovejšie, pretože ho budem písať z dovolenky.