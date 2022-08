Vedú nás ľudia, ktorí uverili konšpirácii (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Hral sa futbal a Slovan vypadol, ale Romana Tabák na tom zápase bola a napísala, že Slovan je večný a nekonečný, a my dodávame, že to isté sa hovorí aj o ľudskej hlúposti.

Ukrajinský prezident sa odfotil s manželkou, takže ľudia mohli opäť hodnotiť, či sa im tie fotky páčia, alebo nie, a investovali do toho omnoho viac energie a emócií ako do vraždenia na Ukrajine, lebo je to predsa len dôležitejšie.

Napríklad Romana Tabák – ospravedlňujeme sa, že ju zase spomíname – skonštatovala, že tie fotky boli nevhodné. A bola to tá istá Romana Tabák, ktorá sa pri pomníku holokaustu fotila ako na módnej prehliadke. A v Studenom potoku sa hrala na morskú pannu.

Veľké počítanie

Okrem toho v Čechách horel les a všade bolo sucho, takže sa dalo diskutovať aj o tom, či ten les vôbec naozaj horí, a ak áno, tak komu tím prospějete, a diskutovalo sa aj o tom, či je naozaj sucho, alebo nám vodu iba niekde schovávajú.

A vo veľkom sa počítalo.

Boris Kollár povedal, že fašisti sú vlastne len takí tvrdí kresťania, a Milan Krajniak, ktorý sa považuje za posledného človeka na koni, povedal, že by s nimi nebol problém.

A Kollár povedal, že je za zachovanie štvorkoalície, aj Eduard Heger povedal, že je za zachovanie štvorkoalície, ale Igor Matovič neodíde, aj SaS povedala, že je za zachovanie štvorkoalície, ale Matovič odísť musí.

Nuž, možno ste si všimli, že pekne hovoria, ale prienik tu neexistuje.

Prachy a mafia

Špekulovalo sa teda, čo na to všetko liberálni poslanci a poslankyne OĽaNO, a potom Juraj Krúpa povedal, že už nebude v OĽaNO a namiesto toho bude v SaS, takže nasledovalo presne to, čo nasledovať muselo.

Pri odchode porozprával o tom, ako je OĽaNO stranou jedného muža a vôbec nikoho to neprekvapilo, aj o presvedčení, že všetci, teda mafia, oligarchovia, liberáli, novinári aj štyri ročné obdobia, im to chcú pokaziť.

No a ako na objednávku to potvrdil Matovič, ktorý povedal, že je to zrada a ide o prachy. Pridal sa aj Michal Šipoš, ktorý povedal, že niekto im rozbíja klub. Radi pomôžeme: prevažne si ho rozbíjate vy sami.

No a Heger – to je premiér – vyhlásil, že SaS chce povaliť už tretiu vládu. Čo je stále to isté klamstvo a už je to aj trápne opakovať.