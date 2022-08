Fico už rozumie (komentár)

Mantra o politickom procese pokračuje, argumentačne opretá o Žilinku.

K najnovšiemu vývoju v kauze Súmrak sa už vyjadrili obidve súvisiace prokuratúry a, pochopiteľne, potrápil sa aj šéf Súmračnej.

Ťažko povedať, čo môže stratiť generálny prokurátor Maroš Žilinka, ak sa sám alebo opäť v zastúpení naozaj odváži použiť paragraf 363 aj na obvinených Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. (Dobrú povesť? Koniec žartov.)

Možno sa nechystá na tento krok, ale s istotou možno povedať, čo práve teraz robí: pokúša sa odstrániť si z cesty jedinú skutočnú prekážku, ktorá mu v ňom bráni. Je ňou fakt, že na špeciálnej prokuratúre ešte nerozhodli o sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia, ktorú podali Fico s Kaliňákom.

Žilinka sa iniciatívne oprel do špeciálov aj vyšetrovateľov NAKA a oznámil, že po preštudovaní spisu našiel prieťahy. Strategicky to vyzeralo na nasledovný plán: kým sa teraz obe prokuratúry budú doťahovať, či to prieťahy sú, alebo nie sú (u Lipšica to popreli ešte v ten istý deň), Žilinka si pôjde svojou cestou.