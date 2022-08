Čo si želáte, keď chcete návrat Dzurindu (komentár)

Túžba po hlbokom štáte je tu opäť.

Môže sa to kadekomu aj nepáčiť, ale keď si želáme opätovné zjavenie Mikloša a Dzurindu v politickej prevádzke, neželáme si nič iné ako samotný Robert Fico. Nemusí to myslieť úprimne (o to ani nejde), ale sformuloval to pre naše potreby dobre.

Pred nejakým časom si v diskusnej relácii vzdychol, ako rád by zase v politike videl Mikloša a Dzurindu. Chápeme, že nie preto, aby ich volil, ale bol to šikovný spôsob, ako uraziť vládnucu zostavu. Že je to úmorné a obťažujúce, aby sa on – trojnásobný – s nimi o čomsi naťahoval.

Nie dlho nato si aj vymyslel prislúchajúcu prezývku „skúsený Robert“ (hahaha).

Národom lomcoval matovičovský výkon moci a on prichádzal s referendom a s ponukou kvalitného... vládnutia. Netreba sa plašiť, tuto len konštatujeme impulzy na smerácku stratégiu.