SaS si chystá dvojitú pascu (komentár)

Odvolávanie Matoviča s fašistami si treba dobre premyslieť.

Hráči SimCity tú situáciu dobre poznajú: priemysel frčí, v parkoch šantia deti, policajti potláčajú kriminalitu a vďaka vzorne organizovanej doprave sú občania až otravne spokojní. Vtedy je čas sťažiť si hru príchodom Godzilly, náletom mimozemšťanov alebo požiarmi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nejako podobne sa asi v polovici bežiaceho ultimáta cítia v SaS, a tak s ľahkosťou sebe vlastnou vyhlasujú, že až príde ten deň, budú Igora Matoviča odvolávať pokojne aj s fašistami. Veď ak dnes žiadajú, aby nebol ministrom, tak zajtra musia hlasovať za jeho odvolanie. Logicky.

Najprv to povedal Branislav Gröhling, potom sa k jeho úvahe pridal Richard Sulík, a keď to pre Denník N podčiarkla aj Vladimíra Marcinková, už to asi bude doktrína strany a klubu SaS. Možno naozaj nechápu, že si chystajú dvojitú pascu.