V Rakúsku antivaxeri priniesli smrť. Aj vďaka polícii (komentár)

Náš problém s agresívnymi dezinformátormi nie je o nič menší.

Poznanie, kam až môže viesť virtuálne násilie, tento týždeň vytiahlo Rakúsko zo zvyčajnej letargie. Je to tak aj následkom kombinácie antivaxeri plus ultrapravica spolu s nekonaním štátnych orgánov, inokedy určených na ochranu obyvateľov a vymáhanie zákonov.

Že policajti ignorujú evidentný trestný čin, pritom v Rakúsku nie je ani zďaleka takým zvykom ako na Slovensku.

Doktorka Lisa-Maria Kellermayrová pôsobila v spolkovej republike Horné Rakúsko a od začiatku pandémie sa veľmi vkladala do všemožnej pomoci spojenej s lekárskym povolaním a poslaním. Postupne sa čoraz viac verejne vyjadrovala ku covidu aj k očkovaniu, pričom ju spochybňovali nielen kruhy, od ktorých by sme to čakali akosi prirodzene, ale aj niektoré médiá a polícia.

Toto vyústilo do naozaj brutálneho šikanovania cez internet a takým vyhrážkam, že nadobudla dôvodné obavy o seba aj o svojich zamestnancov. Koncom júna zavrela svoju ordináciu, obracala sa na verejnosť aj políciu. Márne.