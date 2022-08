Čo by dnes robil Dzurinda?

Článok pokračuje pod video reklamou

Mnohí sa do úvah o možnom návrate Mikuláša Dzurindu vrhajú, ako keby si skúšali novú počítačovú hru, kde je postup predvídateľný, hrdina aj zloduch jednoznační so širokým repertoárom super zbraní.

V skutočnosti nevieme, akým politikom by bol dnes Mikuláš Dzurinda. Ako by reagoval uprostred koaličnej krízy, kde by jeho moc závisela od kšeftárskej eseročky Borisa Kollára alebo od Richarda Sulíka, ktorého politická príčetnosť sa meria nepríčetnosťou ostatných zúčastnených?